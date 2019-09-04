Названа основная версия крушения Су-25

Основной версией крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье является ошибка пилотов, заявил источник.

По его данным, при отработке «мертвой петли» самолет ушел в штопор, передает «Интерфакс».

Во вторник штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье. Тела были найдены не сразу, однако позже выяснилось, что они находятся в кабине самолета, который ушел на три метра в землю.

Разбившимся штурмовиком управляли опытные летчики, в том числе командир звена и начальник авиационной безопасности.

Источник говорил, что погода в момент аварии была хорошая, а самолет – исправен.

Эксперт также рассказал о возможностях катапультирования из Су-25.