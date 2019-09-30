МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему глава министерства Сергей Лавров не отказался от поездки на ГА ООН, хотя США устроили против России «визовую войну».

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале Захарову спросили, не было ли у министра искушения развернуть самолет над Атлантикой, как это сделал когда-то его предшественник Евгений Примаков, передает РИА «Новости».

Захарова заявила, что в прошлом, когда «развороты над Атлантикой имели место», наблюдалась «совершенно иная ситуация». Теперь поменялись задачи, нужно «как раз минимизировать ущерб», на который надеялись организаторы «визовой войны», пояснила она.

Официальный представитель МИДа предположила, что проблемы с визами создали, чтобы «остановить российскую делегацию».

«Зачем же нам было им подыгрывать?» – сказала она.

Захарова отметила, что проблемы с визами «начались не в этом году», некоторые заседания пришлось перенести из Нью-Йорка, так как «ключевые игроки не получают визы».

Она отметила, что «глобально это, конечно, в том числе и проблема имиджа Организации Объединенных Наций, это удар по реноме ООН, это просто позор».

Напомним, 10 человек из российской делегации, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, не смогли получить визы США в срок. Визы не получили и некоторые члены российской делегации, собиравшиеся посетить конференцию Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Лавров заявил о необходимости переноса международных встреч из США. Он заявил, что Россия подготовит «сюрприз» в ответ на действия США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД