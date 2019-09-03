Украинский чемпион по боксу Ломаченко высказал отношение к России

Украинский чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко заявил, что у него много друзей в России и он не хочет разрывать с ними отношениями из-за «дележки» между руководствами стран.

«У меня много друзей из России, я дружу с ними с детства. Это были ребята, друзья с которыми мы соревновались юниорами, кадетами. Мы выросли вместе. Мы много раз были на разных соревнованиях. На разных сборах мы были вместе», – поделился Ломаченко в интервью «Русской службе Би-би­-си», опубликованном на YouTube.

Он заявил, что не может разорвать отношения с приятелями из-за того, что у Украины и России сложились напряженные отношения.

«Я же не могу разорвать свои отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там наверху идет какая-то дележка, какая-то политика», – отметил он.

Боксер отметил, что это не его дело и он не хотел бы это комментировать.

Ранее на Украине Ломаченко раскритиковали за то, что он поддержал в соцсетях крестный ход канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Другой украинский боксер Александр Усик призывал соотечественников не поддаваться влиянию телевидения, которое их зомбирует. Усик отказывался от поединка с россиянином, чтобы противостояние не перешло в политическую плоскость.