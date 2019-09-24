Украина начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии

Украина начала импортировать белорусские нефтепродукты, сообщила пресс-служба украинской компании Нафтогаз.

«Впервые импортировали из Белоруссии партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке. В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ», – говорится в сообщении компании в Twitter.

В дальнейшем Нафтогаз планирует активно развивать направление трейдинга, «ведь вопрос ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны».

У вересні ми поставимо на український ринок 30 тис. тонн дизельного палива виробництва Мозирського НПЗ. Надалі плануємо активно розвивати напрямок трейдингу, адже питання ресурсного наповнення ринку України та диверсифікації джерел постачання дуже актуальні — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 24 сентября 2019 г.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев озвучил тарифы, по которым российский Газпром мог бы со следующего года бронировать транзит газа через Украину в ближайшие пять лет – до 2024 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт.