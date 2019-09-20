В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 «Стингрэй» (Stingray), который будет базироваться на авианосцах, сообщили в пресс-службе компании.

Первый испытательный полет продлился два часа. За это время беспилотник несколько раз пролетел над аэропортом города Сент-Луис (штат Иллинойс), передает ТАСС.

«Летательный аппарат завершил автономные рулежные испытания, затем поднялся в воздух и полетел по заранее установленному маршруту для проверки его основных функций полета и взаимодействия с наземной станцией управления», – отмечается в документе.

Напомним, в мае 2017 года ВМС США объявили конкурс на разработку БПЛА авианосного базирования для дозаправки палубной авиации.

В рамках программы создания палубной беспилотной авиационной системы дозаправки в воздухе (Unmanned Carrier Aviation Air System, UCAAS) Пентагон намерен закупить 72 «Стингрэя» за 13 млрд долларов.

Один беспилотник должен быть способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км. Кроме того, на «Стингрэях» предполагается устанавливать аппаратуру для выполнения задач наблюдения, разведки и сбора информации.