Выяснилось, почему корабль ВМС США не смог зайти в грузинский Поти

Экспедиционный транспортный корабль «Юма» ВМС США 16 сентября не смог войти в Поти по техническим причинам, утверждают официальные лица, однако грузинская оппозиция не верит этому и говорит о «сходе страны с западной орбиты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Исполняющая обязанности посла США Элизабет Руд заявила, что «Юма» планировала войти в Поти для «пополнения запасов», но порт был занят коммерческим судном и поэтому американский корабль «продолжил путь по запланированному графику».

Источники в правительстве Грузии также объяснили грузинским журналистам, что судно ВМС США должно было войти в порт Поти с визитом «не официального, а технического характера», который не состоялся из-за задержки с загрузкой в Поти контейнерного корабля.

Однако один из лидеров оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения», бывший госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе объяснил ситуацию тем, что «Грузия при нынешних властях целенаправленно дистанцируется от западной орбиты» и проводит «пророссийскую политику».

На пресс-конференции в четверг он назвал случившееся «беспрецедентным и крайне возмутительным фактом».

Георгий Барамидзе обратил внимание на отсутствие официальных комментариев со стороны премьер-министра и министра обороны.

Что касается объяснений о технических проблемах в порту, оппозиционер назвал их «абсолютно несостоятельными».

По его словам, такие визиты планируются заранее и не являются неожиданными.

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота взяли на сопровождение судно «Юма» ВМС США, которое зашло 14 сентября в акваторию Черного моря.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД