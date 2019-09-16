Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

Экспедиционный транспортный корабль «Юма» ВМС США не может войти в территориальные воды Грузии, сообщают информационные агентства.

Источники Avia.pro сообщают, что корабль остается рядом с водами Грузии уже свыше 10 часов.

Сообщалось, что задержка произошла из-за загруженности порта Поти. Однако, как указывает агентство, нахождение «Юмы» у территориальных вод Грузии свидетельствует, что США вообще не получили разрешения приблизиться к Грузии.

Ни одна из стран не давала официальных комментариев. Причина, по которой американский корабль так и не вошел в территориальные воды Грузии, остается неизвестной.

Напомним, в центре управления обороной России сообщали, что корабли Черноморского флота взяли «Юму» на сопровождение.

Такие корабли, как «Юма», предназначены для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, в том числе танков M1 Abrams.

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