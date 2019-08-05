Поставки российского угля на Украину рухнули на 85%

Поставки российского угля на Украину в июне, после введения российским кабмином разрешительного порядка экспорта, рухнули на 85%, следует из данных ЦДУ ТЭК.

Как пишет газета «Коммерсант», экспорт российского угля на Украину в июне сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, и составил 129,3 тыс. тонн.

Всего за шесть месяцев 2019 года поставки сократились на 11,1%, или 556 тыс. тонн, и составили 4,9 млн тонн. Соответственно, пять месяцев поставки угля на Украину росли, и только динамика июня перечеркнула этот тренд.

С 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства России на вывоз угля. В результате в июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки, либо снизили их в несколько раз.

10 июня сообщалось, что расходы Украины на импорт угля за пять месяцев 2019 года увеличились на 1,3%, при этом на 6% сократилась доля поставок этого вида топлива из России в пользу американского угля.

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