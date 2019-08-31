Одинцово стало центром уличного граффити

В подмосковном Одинцово появился музей граффити под открытым небом. Рисунки нанесены на фасады домов в микрорайоне Новая Трехгорка. Над работами трудились в течение месяца десятки художников со всего света. Мероприятие завершает фестиваль «Культурный код» в рамках арт-фестиваля Urban Morphogenesis.

В субботу в подмосковном Одинцово завершился фестиваль «Культурный код», который проходил в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis. Главным событием дня стало открытие в микрорайоне Новая Трехгорка музея граффити под открытым небом. Рисунки нанесены известными художниками из разных стран мира на 26 фасадов зданий, в том числе многоэтажных домов, ЦТП и школ. На работу, которая длилась весь август, ушло 26 тысяч баллончиков и 13 тонн фасадной краски. В частности, был представлен самый большой в России портрет космонавта Юрия Гагарина работы итальянского художника Йорита Агочи.

«У нас была идея преобразить эти дома. Они создавали «визуальный шум» своей серостью. Плюс более десяти лет назад здесь были проблемы с застройщиком, что также повлияло на негативное восприятие микрорайона. Вместе с администрацией мы решили это исправить», – рассказал РИА «Новости» организатор фестиваля художник Дмитрий Левочкин.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе правительства Московской области, для гостей фестиваля были организованы бесплатные экскурсии, семинары и мастер-классы с художниками, выставки фотографий работ и иллюстраций участников. Любой желающий мог рисовать на специальных кубах. Состоялось выступление хип-хоп-исполнителя Антоха МC и группы Anacondaz.

Как рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, в открытии музея приняло участие порядка 15 тысяч человек. «Это мероприятие важно для всей страны, потому что ни в одном регионе у нас нет такого музея... Люди воспринимают и оценивают городскую среду, в которой они находятся, с которой каждый день сталкиваются. Этот фестиваль – в том числе современное воспитание молодых людей. Юные жители этого микрорайона интегрируются в мероприятие – видят художников, общаются с ними, включаются в процесс нанесения рисунков», – рассказала Плещева.

Отметим, что для удобства гостей фестиваля было создано мобильное приложение «Городской Морфогенез». Оно, по словам организаторов, стало проводником посетителей в мир уличного искусства. С его помощью можно узнать о каждом художнике-участнике, посмотреть видеодемонстрации.

Местные жители оказались настолько приветливыми, что не раз приглашали иностранных художников на обед, угощали борщом, блинами, пирогами с капустой, пекли торты. Художники перенимали рецепты и делились в ответ впечатлениями о России.

Фестиваль исполнил мечту тяжелобольной 11-летней девочки Нади из Ивановской области. Она смогла нарисовать рисунок в новом для нее стиле граффити на фасаде одного из зданий при помощи художника уличного искусства из Швейцарии BOOGIE и волонтера Андрея, который работает в МЧС. «В начале августа ехали на пожар в Трехгорку – надо было потушить вентиляционную камеру на техническом этаже, и я увидел, что здесь расписывают фасады. На следующий день приехал сюда, понял, что работы тут много. Помощь нужна ребятам», – рассказал Андрей.

Известная российская певица Zara сделала косплей на рисунок испанского художника Sabek. Девушка увидела себя в работе художника. «Дорогие, а есть ли сходство между мной и изображенной девушкой? В Московской области стартовал грандиозный фестиваль стрит-арта «Культурный код»! Искусство удивительно и многогранно! Здорово, что благодаря таким проектам оно проникает в жизнь москвичей ежедневно», – написала певица в своем Instagram.

Фестиваль «Культурный код» стал возможен благодаря президентскому гранту в размере 9,4 млн рублей. Цель проекта – создание культурной достопримечательности на территории Московской области и обмен опытом с зарубежными художниками. Организатором фестиваля выступил Фонд поддержки и развития современного искусства при содействии со стороны Главного управления социальных коммуникаций Московской области и администрации городского округа Одинцово.