Одинцово стало центром уличного граффити

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Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Шойгу готовит к бою беспилотники

Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годахФото: function.mil.ru
России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего. Подробности...
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Юбилей протестов напомнил о лицемерии властей Латвии

В 2009 году экономика Латвии буквально обрушилась, население впало в паникуФото: Ints Kalnins/Reuters
Ровно 10 лет назад латвийские власти разогнали митинг против закрытия больницы, а до того в Риге вспыхнули настоящие бои между оппозицией и полицией, действовавшей предельно жестко. Тем не менее Латвия имеет наглость регулярно «учить жизни» Россию, попрекая ее разгоном несогласованных акций. Пришло время напомнить Латвии о страницах ее собственной истории. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Не тревожьте тень ушедшей империи

Сергей Зацаринный, писатель
Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...
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Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

Глеб Простаков, журналист
Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...
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Урбанина – чума нашего времени

Максим Соколов, публицист
Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

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      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              Одинцово стало центром уличного граффити

              31 августа 2019, 13:45

              Текст: Евгений Романов

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              В подмосковном Одинцово появился музей граффити под открытым небом. Рисунки нанесены на фасады домов в микрорайоне Новая Трехгорка. Над работами трудились в течение месяца десятки художников со всего света. Мероприятие завершает фестиваль «Культурный код» в рамках арт-фестиваля Urban Morphogenesis.

              В субботу в подмосковном Одинцово завершился фестиваль «Культурный код», который проходил в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis. Главным событием дня стало открытие в микрорайоне Новая Трехгорка музея граффити под открытым небом. Рисунки нанесены известными художниками из разных стран мира на 26 фасадов зданий, в том числе многоэтажных домов, ЦТП и школ. На работу, которая длилась весь август, ушло 26 тысяч баллончиков и 13 тонн фасадной краски. В частности, был представлен самый большой в России портрет космонавта Юрия Гагарина работы итальянского художника Йорита Агочи.

              «У нас была идея преобразить эти дома. Они создавали «визуальный шум» своей серостью. Плюс более десяти лет назад здесь были проблемы с застройщиком, что также повлияло на негативное восприятие микрорайона. Вместе с администрацией мы решили это исправить», – рассказал РИА «Новости» организатор фестиваля художник Дмитрий Левочкин.

              Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе правительства Московской области, для гостей фестиваля были организованы бесплатные экскурсии, семинары и мастер-классы с художниками, выставки фотографий работ и иллюстраций участников. Любой желающий мог рисовать на специальных кубах. Состоялось выступление хип-хоп-исполнителя Антоха МC и группы Anacondaz.

              Как рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, в открытии музея приняло участие порядка 15 тысяч человек. «Это мероприятие важно для всей страны, потому что ни в одном регионе у нас нет такого музея... Люди воспринимают и оценивают городскую среду, в которой они находятся, с которой каждый день сталкиваются. Этот фестиваль – в том числе современное воспитание молодых людей. Юные жители этого микрорайона интегрируются в мероприятие – видят художников, общаются с ними, включаются в процесс нанесения рисунков», – рассказала Плещева.

              Отметим, что для удобства гостей фестиваля было создано мобильное приложение «Городской Морфогенез». Оно, по словам организаторов, стало проводником посетителей в мир уличного искусства. С его помощью можно узнать о каждом художнике-участнике, посмотреть видеодемонстрации.

              Местные жители оказались настолько приветливыми, что не раз приглашали иностранных художников на обед, угощали борщом, блинами, пирогами с капустой, пекли торты. Художники перенимали рецепты и делились в ответ впечатлениями о России.

              Фестиваль исполнил мечту тяжелобольной 11-летней девочки Нади из Ивановской области. Она смогла нарисовать рисунок в новом для нее стиле граффити на фасаде одного из зданий при помощи художника уличного искусства из Швейцарии BOOGIE и волонтера Андрея, который работает в МЧС. «В начале августа ехали на пожар в Трехгорку – надо было потушить вентиляционную камеру на техническом этаже, и я увидел, что здесь расписывают фасады. На следующий день приехал сюда, понял, что работы тут много. Помощь нужна ребятам», – рассказал Андрей.

              Известная российская певица Zara сделала косплей на рисунок испанского художника Sabek. Девушка увидела себя в работе художника. «Дорогие, а есть ли сходство между мной и изображенной девушкой? В Московской области стартовал грандиозный фестиваль стрит-арта «Культурный код»! Искусство удивительно и многогранно! Здорово, что благодаря таким проектам оно проникает в жизнь москвичей ежедневно», – написала певица в своем Instagram.

              Фестиваль «Культурный код» стал возможен благодаря президентскому гранту в размере 9,4 млн рублей. Цель проекта – создание культурной достопримечательности на территории Московской области и обмен опытом с зарубежными художниками. Организатором фестиваля выступил Фонд поддержки и развития современного искусства при содействии со стороны Главного управления социальных коммуникаций Московской области и администрации городского округа Одинцово.


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