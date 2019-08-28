Полиция Гонконга задержала подозреваемых по делу о штурме парламента

Полиция Гонконга задержала трех человек, подозреваемых в причастности к штурму парламента и погромам внутри здания, сообщила South China Morning Post.

По сведениям издания, подозреваемым 19, 20 и 29 лет, передает ТАСС.

В день 22-й годовщины перехода Гонконга под суверенитет Китая, который отмечается 1 июля, сотни демонстрантов штурмовали местный парламент.

По оценке спикера Законодательного совета Эндрю Ляна, ущерб зданию от погромов превышает 5 млн долларов США. В комплексе были разбиты стеклянные панели, испорчено электрическое и компьютерное оборудование, мебель, выведена из строя система безопасности. Протестующие расписали стены антиправительственными лозунгами, запятнали краской герб Гонконга и портреты политических деятелей.

Полиции удалось вытеснить вандалов после применения спецсредств.

В среду местные власти подтвердили возможность введения чрезвычайного положения в Гонконге, протесты в котором продолжаются с июня. В случае продолжения протестов эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина.

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