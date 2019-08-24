Симоньян рассказала об «ушах заказной кампании» в истории с лекарствами

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что информационном шуме вокруг нерегистрации в России лекарств всегда пытается разглядеть «уши заказной кампании», однако такая проблема в стране действительно есть.

В своем Facebook Симоньян опубликовала ответ заместителю министра здравоохранения Олегу Салагаю, подчеркнув «отличную работу пресс-секретаря, особенно если он еще и при этом замминистра», а также передав поклон министру здравоохранения Веронике Скворцовой, которую назвала «одним из сердобольных и внимательных людей», встреченных ею в жизни.

«Вы видите, сколько в последнее время шума в прессе по поводу нерегистрации в России лекарств. Я человек подозрительный и за каждым таким шумом разглядываю уши заказной кампании. И в этот раз не исключаю, что шум умело поднят вашими оппонентами. Поэтому наши журналисты разбираются в каждом случае сами, а не по следам чужих публикаций», – отметила Симоньян.

«И они, к сожалению, видят проблему с лекарствами. Более того, мне пришлось бы поверить, что в заказной кампании участвую я сама и мой водитель – ибо мы оба так и не нашли в аптеках необходимый моему ребенку преднизолон в ампулах», – подчеркнула главред RT.

Она отметила, что данный препарат приобретает не первый год и раньше проблем не было. «Месяц назад мы искали преднизолон в московских аптеках. Там нам сказали, что лекарство на перерегистрации и появится не скоро. Мы уехали в Адлер. В аптеке адлерского гипермаркета «Магнит», а также в аптеке возле гостиницы «Тулип Инн» нам сказали ровно то, что в аптеках Москвы: препарат на перерегистрации, вы его не найдете», – сообщила Симоньян.

«В связи с чем несколько вопросов, если позволите.

1. Почему лекарство, которое мы покупали годами, теперь купить нельзя и в нескольких аптеках нам говорят, что оно на перерегистрации?

2. Если лекарство по каким-то причинам не зарегистрировано, но есть его аналоги, почему врачи продолжают выписывать именно незарегистрированное? Нельзя ли наладить коммуникацию между врачами и теми, кто отвечает за наличие лекарств?

3. Вам самому больше верится в сговор аптекарей с целью дезинформации населения или в то, что Вас дезинформируют Ваши подчиненные, сообщая Вам, что лекарства есть, тогда как их нет?» – перечислила она.

Также Симоньян обратила внимание, что в настоящее время лекарства регистрируются по инициативе производителя. «А нельзя ли сделать так, чтобы лекарства регистрировались не по инициативе производителя, который по определению думает только о своем бизнесе, а по заявке Минздрава, который думает о здоровье вверенного ему народа? Что для этого нужно? Изменить законодательство? Мы готовы помочь – привлечь внимание к этой теме. Что скажете?» – предложила главред RT.

Она добавила, что журналисты готовы помогать Минздраву бороться с проблемой нехватки лекарств и спасать детей.

Накануне журналист Антон Красовский и главный редактор RT Маргарита Симоньян обсудили проблему с ввозом в Россию сильнодействующих препаратов, необходимых для лечения тяжелобольных детей.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, когда родители за границей достают своим детям лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.