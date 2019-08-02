Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий так называемую «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Закон предполагает стимулирование вовлечения жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как изменится процедура «дачной амнистии».