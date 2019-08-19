Бывший химзавод загорелся в Свердловской области

На предприятии по переработке взрывчатых веществ «Гефест-М» на территории бывшего химзавода в городе Реж Свердловской области произошел пожар.

«Пожар есть, масштаб уточняется», – сказал мэр города Алексей Копалов, передает ТАСС.

Позже стало известно, что площадь пожара на кровле цеха составляет 200 кв. метров.

«В городе Реж на территории завода «Гефест-М» загорелась кровля цеха, где происходила переработка пороха. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 кв. метров», – уточнили в экстренных службах региона.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным экстренных служб, на складе бывшего завода производилась утилизация отходов: «Химический завод не функционирует, на территории находится ООО «Гефест-М», которое занималось ликвидацией веществ, которые использовал химзавод».

Напомним, 1 июня в Дзержинске произошел мощный взрыв в цехе по производству тротила, после чего возник пожар. Пострадало 79 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о подробностях произошедшего и разбиралась в причинах взрывов.