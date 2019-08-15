Посольство США оценило шансы Украины на членство в НАТО

США положительно оценивает перспективы Украины стать членом НАТО, Вашингтон будет поддерживать этот курс, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Что касается поддержки с нашей стороны, то у меня ответ простой. Есть политика Соединенных Штатов, которую поддерживаю и я, и Белый дом, и министерство обороны: США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и мы с радостью будем приветствовать заявку Украины о членстве», – сказал Тейлор в интервью «Европейской правде».

При этом он отметил, Вашингтон всячески помогает Украине реформировать и усиливать вооруженные силы, чтобы страна была готова к вступлению в НАТО.

«Нет ничего лучше, чем продолжать то, что вы [Украина] делаете сейчас. Я говорю о военной реформе, о совместных учениях, о переходе на натовские стандарты вооружения», – подчеркнул Тейлор.

Ранее стало известно об отказе НАТО поставлять оружие Украине.

Отметим, что пока поставки оружия из стран НАТО Украине ограничиваются выведенным из эксплуатации оборудованием. Так, в сентябре прошлого года береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) за 9 млн долларов. 30-летние катера на Украине назвали «черметом».

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