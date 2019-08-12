Стало известно об отказе НАТО поставлять оружие Украине

Разведка народной милиции ДНР получила данные о переговорах Украины с НАТО по поводу поставок оружия, которые закончились провалом, сообщили в оборонном ведомстве республики.

«Очередной этап переговоров зашел в тупик. Представители НАТО сообщают, что Альянс в настоящее время не готов поставлять военное имущество, как летальное, так и не летальное, на Украину по причине отсутствия гарантий его сохранности», – передает «Комсомольская правда – Донецк» слова представителя ведомства.

По данным ДНР, украинцы пытаются продолжить переговоры, предоставили результаты проверок наличия вооружения, переданного ранее, однако альянс предоставляет другие данные.

«В результате работы комплексной комиссии НАТО, проведенной в период с 16 по 27 мая 2019 года, в соединениях и воинских частях ВФУ (Вооруженных формирований Украины) выявлена недостача больше 300 технических изделий. Из них 200 тридцать приборов ночного видения AN/PVS-14, 20 девять биноклей AN/PVS-7 B/D, и 20 тепловизоров Thermal-Eye X320 (Термал-Ай) на сумму более 1 млн долларов», – заявил представитель народной милиции.

Также комиссия, которая была проведена на прошлой неделе в подразделениях 30-й бригады, выявила недостачу еще четырех приборов ночного видения GPNVG-18, которые были поставлены разведывательные подразделения в 2018 году.

«Все недостающие приборы были заменены на китайские аналоги. Важно отметить, что по сообщению командования проверенных соединений ВСУ они к подмене воровству и подмене имущества не причастны, и оно было получено именно в таком комплекте с баз хранения», – сказали в ДНР.

Представители НАТО, как следует из данных разведки, показали украинской стороне фото и видеодоказательства обнаружения части похищенного военного имущества у террористов запрещенной в России организации «Исламское государство*» в Ираке и Ливии.

«Представители альянса подчеркнули, что им известно, что в августе-сентябре на национальных арсеналах и базах вооружения и военной техники Украины возможны диверсии с использованием БПЛА и о возможной причастности к этому высшего командного состава ВСУ. Под угрозой находятся 303-я центральная артбаза хранения ракет и боеприпасов и 434-я центральная ракетная база в Кировоградской области, 431-я база хранения зенитно-ракетного вооружения в Полтавской области, 2572-я центральная артбаза вооружения в Артемовске», – сообщили в ДНР.

Сейчас в ВСУ продолжают работать совместные комплексные комиссии представителей НАТО и украинских военных.

«Кражи военного имущества, переданного НАТО в Украину, стали настолько масштабны, что США отправляет инспекционную группу для проверки наличия, технического состояния и порядка хранения военного имущества. Работа комиссии спланирована с сентября по октябрь 2019 года. До окончания работы комиссии поставки военного имущества в Украину от стран-участниц НАТО приостановлены», – сказал представитель народной милиции.

Отметим, что пока поставки оружия из стран НАТО Украине ограничиваются выведенным из эксплуатации оборудованием. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) за 9 млн долларов. 30-летние катера на Украине назвали «черметом».

Позже Литва передала Украине боеприпасы советского производства.