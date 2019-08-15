Нефть подешевела на опасениях за мировую экономику

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз на фоне обострения опасений за риск рецессии в США, роста запасов сырья в США и слабой статистики из Китая и Европы.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,67% – до 59,08 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,58% – до 54,92 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать целый ряд факторов. Так, трейдеры продолжают отыгрывать данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 млн баррелей, хотя эксперты ожидали снижения запасов на 2,775 млн баррелей.

Дополнительное давление на рынок оказывают возросшие опасения за экономику США и мира в целом.