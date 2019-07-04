В Риме убрали скопившийся за две недели мусор по маршруту Путина

Перед визитом президента Владимира Путина в Рим на всем протяжении его маршрута убрали мусор, который уже долгое время не убирают в столице Италии из-за мусорного коллапса, сообщила находящаяся в Риме журналистка Милена Бахвалова.

«В Риме мусорный коллапс: его попросту не убирают при жаре в 37 и врачи уже бьют тревогу. Но сегодня приезжает Путин с кратким, но насыщенным визитом: Папа, президент, премьер-министр. И на всем протяжении его маршрута мусор-таки убрали! «Ручное управление» в действии», – написала она в своем Facebook.

Она также опубликовала фотографию, сделанную на улице Рима, на котором видно кучу мусора возле переполненных контейнеров.

По ее словам, там, где она сейчас находится, мусор не вывозили уже две недели.

Бахвалова пояснила, что мусорный коллапс произошел из-за того, что ремонтные работы решили провести сразу на нескольких мусороперерабатывающих заводах.

Путин прибыл в Италию в четверг. Сначала он отправился в Ватикан на встречу с папой Римским, после чего встретится с президентом и премьером Италии. После официальной части визита ожидается его «дружеская встреча» с экс-премьером страны Сильвио Берлускони.