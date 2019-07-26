Качиньский назвал закупаемый у США газ более дешевым, чем российский

Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна закупает у США сжиженный природный газ (СПГ), который стоит дешевле поставляемого Россией по газопроводу.

«Цена поставляемого из США газа после учета всех трат, связанных с его переработкой и транспортировкой, почти на треть ниже цены импортируемого Польшей российского газа», – заявил Качиньский в письме, зачитанном на церемонии встречи первого танкера с СПГ из США в Польше, передает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

Он добавил, что контракт очень важен для обеспечения энергетической безопасности страны.

«Став независимыми от поставок из России, мы укрепляем наш политический и экономический суверенитет», – добавил политик.

В июне Польша подписала контракт на покупку у США дополнительных 2-х млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) за 8 млрд долларов.