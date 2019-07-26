Соловьев объяснил, почему Украина отпустила российских моряков

«Как это часто бывает в случае с СБУ, шуму много, паники много, а на выходе, упс, один конфуз», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал то, как служба безопасности Украины объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера.

«Мы не знаем всего, что происходило, но, я могу сослаться на мнение уважаемых депутатов Государственной думы Российской Федерации – сама ситуация выглядела как чистой воды пиратство, – отметил журналист Владимир Соловьев. – Не случайно очень быстро последовала реакция международных организаций, которые ясно сказали «не нагнетать».

В пятницу на странице СБУ в Facebook появилось объяснение того, почему был отпущен на свободу экипаж российского танкера Nika Spirit (прежнее название – Neyma), который накануне задержали в порту Измаила. Моряки не нарушили международные нормы морского права и законы Украины, подчеркнули в СБУ. Напомним, что украинские силовики считают, что танкер якобы перекрывал Керченский пролив, когда через него в ноябре прошлого года пытались прорваться украинские военные катера.

Действительно, в ООН отреагировали на задержание российского танкера: через пресс-службу генсека организации был озвучен призыв воздержаться от эскалации. Как отмечали эксперты, российских моряков освободили неожиданно быстро (как известно, они уже прилетели в Москву), при том, что судно по-прежнему остается под арестом в Измаиле.

«То, что отпустили моряков, это хорошо. Конечно, не надо было вообще их задерживать, нарушая международное морское право. Судно российское, поэтому в первую очередь о нарушениях должны были поставить в известность консульство России», – поделился Соловьев.

На ваш взгляд В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты? Да

Нет



Так что тут, судя по всему, сработали нормы международного права, добавил собеседник. При этом даже СБУ установило, что все моряки наняты совсем недавно и вообще не понимают суть предъявляемых им претензий, подчеркнул телеведущий.

«Так что, как это часто бывает в случае с СБУ, шуму много, паники много, а на выходе, упс, один конфуз. Что касается собственно судна, то не имею никакого представления, что с ним будет дальше. Перспективы, как это часто бывает в наших отношениях с Украиной, туманны», – резюмировал Соловьев.

Собеседник добавил, что остаются вопросы к логике действий судовладельца. Танкер шел под российским флагом и порт приписки у него тоже российский – владелец танкера мог предположить, как появление такого судна в украинском порту могут использовать украинские силовики и СБУ в частности.