Эксперт: Рассуждения об «убийцах авианосцев» отвлекают от реальных проблем флота

«У нас сейчас зияет огромная дыра в кораблях охраны водного района. Минных тральщиков не хватает», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Шеповаленко. Он назвал «ложной повесткой» обещание превратить малые ракетные корабли проекта «Овод» в новых охотников за вражескими авианосцами.

«Вот где зияет дыра, а не в ударном потенциале, – сказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий, капитан второго ранга запаса Максим Шеповаленко. – Это поиск очередной серебряной пули. Я слабо верю во все это».

Шеповаленко напомнил, что «ракетные малыши», как на флоте называют малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 «Овод», должны были выслеживать авианосцы еще в годы холодной войны, но все эти идеи остались нереализованными.

Эксперт призвал все усилия сейчас направлять на формирование «благоприятного оперативного режима» в районах базирования флота. Как посетовал Шеповаленко, пока нам нечем обеспечить развертываемость МРК «Овод». Поэтому, убежден эксперт, рассуждения о «ракетных малышах», способных потопить целый авианосец, отвлекают внимание от насущных проблем ВМФ. Эксперт вообще сомневается в том, что авианосцы будут применяться в современном бою.

«России нужны малые противолодочные корабли, минные тральщики. Ребята, пока авианосцы дочапают от базы из какого-нибудь Норфолка или Сан-Диего, лодки на боевом патрулировании перетопят все ваши стратегические ракетоносцы и обеспечивающие их многоцелевые лодки, вот и все! Подобная ложная повестка очень сильно раздражает», – убежден Шеповаленко.

По информации газеты «Известия», МРК проекта 1234 «Овод» после модернизации смогут находить авианосцы по радиоэлектронным следам. Вместо устаревшего комплекса радиоэлектронной разведки «Титан» планируется устанавливать современные пассивные станции. СМИ окрестили эти корабли «убийцами авианосцев».

Как пояснил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, теоретически малые ракетные корабли проекта 1234, радиолокационная заметность которых для потенциального противника значительно снижена, смогут подходить на расстояние пуска даже к авианосцу и вывести его из строя с помощью современных противокорабельных ракет Х-35 с дальностью стрельбы до 260 км.