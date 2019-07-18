Полицейские спасли со стрельбой женщину в Москве

В Москве полицейский был вынужден открыть стрельбу при задержании преступников, которые пытались отобрать у правоохранителей оружие, сообщили в столичном главке МВД.

Полиция задержала подозреваемых в тяжком преступлении. Подозреваемые оказали «активное сопротивление» и «попытались завладеть оружием» правоохранителей, передает ТАСС.

Один из сотрудников полиции открыл огонь. Двое подозреваемых ранены и госпитализированы, еще двое – доставлены к следователю.

В ГСУ СК по городу сообщили, что полицию вызвали местные жители. Правоохранители пресекли насильственные действия в отношении женщины, при этом мужчины, находящиеся в квартире, оказали им сопротивление.

Инцидент произошел на Судостроительной улице.