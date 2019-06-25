Артисты МХАТ им. Горького попросили вернуть Дорониной реальные полномочия

Несколько актеров и зрителей МХАТ им. Горького записали видеообращение с просьбой вернуть Татьяне Дорониной, занимающей должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику.

«Спасите народную артистку СССР Доронину и МХАТ им. Горького, театр с великой историей. В нарушение приказа Минкультуры президент театра Доронина лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра. МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку... Классический репертуар замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению русского национального театра и, как следствие, русского языка», – говорит актриса театра Лидия Матасова в обращении, опубликованном на YouTube.

«Верните Дорониной МХАТ и МХАТу – Доронину», – призвали артисты.

Народная артистка СССР Татьяна Доронина в начале декабря 2018 года была назначена на специально введенную должность президента театра, а на ее прежнее место руководителя МХАТ им. Горького был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков.

Позже ситуацию прокомментировали в МХАТ им. Горького, отметив, что претензии нескольких артистов и зрителей безосновательны. «Все от начала и до конца невероятная чушь», – сказал заместитель художественного руководителя театра Александр Замыслов РИА «Новости».

Он сообщил, что разговор о назначении Дорониной состоялся в Минкультуры, причем она также дала согласие стать президентом театра, «высказав свое мнение о том, какой она видит дальнейшую судьбу театра и свою миссию на новом посту».

Заместитель худрука также рассказал, что Доронина и Бояков все время на связи, уточнив, что сейчас Доронина не может посетить театр из-за плохого самочувствия. Но как только она будет чувствовать себя лучше и придет в театр, то займется формированием художественного совета, который должна возглавить. «Мы ждем ее», – заключил Замыслов.

Он также отреагировал и на информацию о качестве спектаклей, отметив, что «рост продаж у МХАТа каждый месяц составляет 20%».

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обращение по поводу Татьяны Дорониной не видели. «Пока мы не видели, но, честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства», – сказал он.

Ранее также сообщалось, что новым руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной стал режиссер Константин Богомолов, который пообещал развивать театр без скандалов и революционных решений.