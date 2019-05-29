Богомолов раскрыл планы относительно Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов, назначенный художественным руководителем Театра на Малой Бронной, заявил, что планирует развивать театр без скандалов и революционных решений.

«Так устроено наше общество, что скандалы имеют большой спрос и медийное освещение. Но мой приход в этот театр будет связан с отсутствием революций – с инновационным развитием, желанием придать мощное ускорение этому театру, но не с помощью революций, а с помощью вскрытия потенциала труппы этого театра, этой команды», – сказал Богомолов, передает ТАСС.

Он также отметил, что сначала ему нужно присмотреться к нынешнему состоянию театра. «[Я планирую] присматриваться и к сборам кассы, и к художественному качеству спектаклей, и к тому, насколько эти спектакли важны для артистов. Поэтому никаких сейчас радикальных решений я не планирую, только внимательно смотреть, что происходит в театре, диагностировать. <...> В любом случае отнестись к текущему состоянию дел в театре с максимальным вниманием, чтобы принять максимально точные точечные шаги», – уточнил режиссер.

Между тем председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин поздравил Константина Богомолова, который вступит в должность худрука театра 25 июня.

«Я рад тебя поздравить с назначением в такой замечательный театр! Театр, в котором работали легендарные, великие режиссеры Андрей Александрович Гончаров и Анатолий Васильевич Эфрос. Театр, в котором блистали выдающиеся артисты. Я надеюсь, что творческий дух, который царил в этом театре, ты сумеешь возродить, вдохнуть в него новую жизнь», – говорится в обращении Калягина на сайте СТД.

Председатель союза выразил надежду, что Богомолову удастся «создать творческую атмосферу, наполненную любовью». «Ты долго шел к руководству театром, и я думаю, что сегодня ты к нему готов. Ты еще молод, полон сил и азарта, но уже у тебя есть богатейший опыт», – заключил он.

Константин Богомолов окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, а позже – ГИТИС. В 2014 году он был удостоен «Приза критики» фестиваля «Золотая маска» за спектакль «Идеальный муж. Комедия». Режиссер также работал и в кино, например, над сериалом «Содержанки».

Ранее о назначении Богомолова сообщил источник близкий к театру.