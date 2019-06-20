Минобороны предложило вводить санкции за снос памятников российским военным за рубежом

Министерство обороны России предлагает запретить въезд в страну лицам, которые причастны к уничтожению памятников российским военным и значимым событиям российской истории. Также в законопроекте предлагается арестовывать их активы в России.

Законопроектом предлагается «установить меры воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории», передает «Интерфакс».

Речь идет о памятниках за рубежом.

«Санкциями» для таких лиц предлагается сделать запрет на въезд в Россию, арест финансовых и иных активов иностранцев на территории России. Также предлагается наложить запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, запретить распоряжаться имуществом в России, приостанавливать деятельность их юрлиц на территории страны, приостановить их членство в советах директоров российских компаний.

Напомним, 2 июня националисты снесли бюст маршала Георгия Жукова в Харькове. В Раде произошедшее назвали издевательством националистов над историей. МИД России потребовал наказать виновных в акте вандализма, а мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент.