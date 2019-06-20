Председатель КС Молдавии подал в отставку

Председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Михаил Поалелунжь подал в отставку.

«20 июня Михаил Поалелунжь подал в отставку с должностей судьи и председателя Конституционного суда», – сказано в сообщении пресс-службы суда, передает ТАСС.

Ранее президент страны Игорь Додон и премьер-министр Майя Санду, обвиняя членов КС в обслуживании интересов Демократической партии Молдовы (ДПМ), призывали их покинуть свои посты.

Кризис власти в Молдавии начался 8 июня, когда поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова договорилась с блоком Acum выступить против ДПМ.

После этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, требуя оценить законность этих действий, суд признал данные решения неконституционными. Тогда ДПМ потребовала распустить парламент, но партия социалистов и блок ACUM решили продолжить работу.

11 июня Игорь Додон аннулировал подписанный вице-председателем ДПМ Павлом Филипом указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

В итоге ДПМ объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о первом заседании нового молдавского правительства, разбираясь, какой будет внутренняя и внешняя политика новых властей и удастся ли президенту Молдавии улучшить отношения с Россией.