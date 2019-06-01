Пассажирский поезд и КамАЗ столкнулись в Адыгее

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Тахтамукайском районе Адыгеи, в результате начался пожар.

«На нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Шенджий столкнулись пассажирский поезд и грузовая автомашина КамАЗ», – сообщил представитель экстренных служб региона РИА «Новости».

Он также уточнил, что после столкновения загорелись один вагон поезда и грузовик.

По предварительным данным, в аварии пострадал водитель КамАЗа.

Ранее в Кемеровской области столкнулись грузовой поезд и бензовоз.