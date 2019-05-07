Следователям не удалось понять логику пилотов «Суперджета»

При попадании самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в грозовой фронт на борту произошел скачок напряжения, после чего отказали системы самолета, но при приземлении пилоты допустили ряд неоправданных действий, сообщил источник, близкий к расследованию.

«Исходя из полученных данных (с параметрического самописца), после взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. Одновременно, предположительно, в генераторе произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем самолета», – передает его слова «Интерфакс».

По его словам, не удается понять логику отдельных действий пилотов. В частности, неясно, почему экипаж стал увеличивать скорость, когда при подходе к полосе самолет начал проваливаться под глиссаду.

«В результате они приземлились ближе к середине полосы с повышенной скоростью», – сказал источник.

Ранее сообщалось, что пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера – в частности, не отключили двигатели.

Источник газеты ВЗГЛЯД в одной из авиакомпаний объяснил, с чем могли быть связаны действия пилотов уже после приземления.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находящихся на борту, 41 погиб.