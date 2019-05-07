Утверждения об ошибках пилотов сгоревшего «Суперджета» поставили под сомнение

Пилоты сгоревшего в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 открыли окно по инструкции, а двигатели могли не выключить из-за отказа их управления, рассказал источник газеты ВЗГЛЯД в одной из российских авиакомпаний, комментируя появившиеся в СМИ обвинения в адрес пилотов.

Ранее пресса со ссылкой на источник в Следственном комитете сообщала, что летчики якобы допустили несколько ошибок, которые могли повлиять на распространение огня по самолету. К их числу он отнес открытое пилотами боковое окно и оставленные включенными двигатели.

«Надо ждать, что покажет расследование. Двигатели после посадки могли не вырубить по причине отказа их управления – могло все перегореть уже», – пояснил собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Он отметил, что окно пилотам положено открывать, так как через него они проводят эвакуацию с помощью каната.

«Дверь в кабину была закрыта. Какая там тяга могла быть? Тяга больше шла в две открытые передние двери», – добавил он.

По словам источника, к самой посадке борта «с момента выравнивания и параметров подхода» возникает много вопросов. Нормально управлять воздушным судном и провести посадку, по его мнению, мог привести непрофессионализм пилота или технический отказ.

«Они могли недооценить степень опасности и не подали самый серьезный сигнал бедствия, потому их и не встречали на земле по высшему разряду», – объяснил собеседник.

В то же время нельзя исключать, что в воздухе борт не испытывал критических проблем, а авария случилась прямо перед посадкой или в сам момент посадки, уточнил источник.

«Если перед – они молодцы и вырулили, как могли, если в момент – то именно их действия могли привезти к «козлению» на полосе и, как следствие, пожару и печальным последствиям», – заключил он.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находящихся на борту, 41 погиб. Большинство из них отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.

В качестве основной версии ЧП в Шереметьево называются действия пилотов, которые, не выработав топливо и с явным превышением скорости, совершили посадку, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром. Позже были названы конкретные ошибки пилотов.