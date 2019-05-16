Латвийского школьника в Британии избили под крики с призывом вернуться в Россию

12-летнего уроженца Латвии Эдварда Пургайлиса избили в школьной столовой в Бутле; очевидцы сопровождали избиение криками «Возвращайся в Россию!».

«Это случилось, когда я выходил с едой на игровую площадку», – рассказал Эдвард с разрешения своей матери Ольги Смелеевой газете «Ливерпуль Икоу», передает «ИноСМИ».

Мальчик рассказал, что в обеденном зале его ударил другой ученик. «Он напал на меня, потому что думал, будто я что-то рассказал про него учителям. Он постоянно говорил, что я несу чушь про него», – вспомнил Эдвард, добавив, что собравшиеся посмотреть эту стычку ученики кричали ему: «Возвращайся в Россию, ты, скотина».

Уточняется, что после этого у мальчика постоянно болит голова, остались раны и синяки на теле.

Мама Эдварда рассказала, что они переехали в Бутл из Риги в поисках лучшей работы шесть лет назад.

Представитель полиции подтвердил, что проводится расследование нападения на подростка.

Директор школы Аманда Райан также заявила о проведении разбирательства: «Мы знаем о произошедшем инциденте. Мы находимся в контакте с родителями пострадавшего и нападавшего, и мы проводим тщательное расследование случившегося в соответствии со школьными правилами».

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области школьника избили за украинское происхождение.