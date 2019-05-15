Свердловские власти призвали молодежь Екатеринбурга не нарушать закон на митингах

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько в связи с несанкционированными акциями в центре Екатеринбурга против строительства храма Святой Екатерины призвал екатеринбургскую молодежь действовать в рамках закона.

«Мы живем в цивилизованном демократическом государстве. Никто не может запретить человеку выражать свое мнение, участвовать в акциях и митингах. Но проводить их нужно так, как этого требует закон. Не нужно поддаваться на призывы к нарушению закона. Не нужно поддаваться на провокации. Не нужно идти на несогласованные акции, подвергая себя опасности. Во всех случаях нужно иметь собственное мнение, не терять головы, учиться принимать взвешенные решения и отвечать за них», – написал он в своем Facebook.

Напомним, в Екатеринбурге в понедельник и вторник прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал стороны конфликта к диалогу, отметив, что для верующих восстановление храма Святой Екатерины – многолетний вопрос, а для протестующих горожан важно сохранить каждый кусочек зелени и деревья.