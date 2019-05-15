В РПЦ сказали, где одиноким россиянкам искать мужа

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов предложил женщинам, которые смогли выйти замуж в России, поискать достойных кандидатов в мужья за границей, например, в Африке и Китае.

«Там (в Африке) очень много молодых мужчин неженатых. А в Китае еще больше. Никаких проблем ... Взять и уехать! Земля-то круглая», – сказал священник в эфире радио «Радонеж», передает «Интерфакс».

При этом он отметил, что вся земля – «станок для приложения талантов, труда и так далее, и везде люди нужны».

Отвечая на реплику радиослушательницы о том, что «хочется немножко счастья», глава комиссии предложил повысить планку ожиданий. «Почему же немножко? Надо полной мерой. А это счастье можно найти только в Боге», – отметил священник, вновь призвав русских женщин к большей жизненной активности. «Шевелиться надо», – сказал он.