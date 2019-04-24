Названа самая красивая женщина 2019 года

Самой красивой женщиной планеты в 2019 году по версии журнала People стала американская актриса Дженнифер Гарнер, ее фотографию поместили на обложку спецвыпуска издания.

«Чем меньше я смотрюсь в зеркало и чем больше думаю о том, что могу дать миру, тем счастливее я себя чувствую», – рассказала Гарнер в интервью изданию, передает РИА «Новости».

Больше всего девушка известна по роли агента ЦРУ Сидни Бристоу в многосерийном фильме «Шпионка». Артистку за эту роль наградили премией «Золотой глобус».

Также Гарнер снималась в лентах «Королевство», «Джуно», «Странная жизнь Тимоти Грина», «Даллаский клуб покупателей» и т. д.

Самая красивая женщина планеты занимается воспитанием трех дочек, также Гарнер участвует в движении помощи детям Save the Children.