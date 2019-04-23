В Госдуме призвали запретить несправедливые штрафы для московских водителей

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой запретить привлекать автомобилистов к ответственности за надуманные нарушения и выписывать за это штрафы.

По словам Нилова, в столице есть случаи, когда водителей штрафуют за неоплату парковки даже за пределами зон платного парковочного пространства, передает «Экономика сегодня».

Он привел в пример случай, когда водитель через суд добился отмены необоснованного штрафа, наложенного на основании снимка комплекса фотофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Депутат попросил мэра дать поручение о разъяснительной работе с сотрудниками ЦОДД и АМПП.

Нилов также отметил, что нужно исправить настройку комплексов фото- и видеофикцсации для исключения ошибочных решений системы.

По его словам, это поможет снизить социальную напряженность в автомобильном сообществе.

В начале апреля между работником парковочной инспекции и водителем авто в центре Москвы произошел конфликт, в результате которого инспектор выстрелил автолюбителю в глаз.