Парковщик выстрелил в глаз водителю в центре Москвы

В центре Москвы произошла драка между двумя мужчинами, один из них выстрелил в глаз оппоненту из газового пистолета, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«На улице Щепкина произошел конфликт между двумя мужчинами. Оба получили телесные повреждения. Один из них выстрелил другому в глаз из газового пистолета, он получил химический ожог», – сообщили в ведомстве, передает «Ридус».

Там также добавили, что обоих участников конфликта установили, по данному факту проводится проверка.

По данным телеканала РЕН-ТВ, конфликт случился между работником парковочной инспекции и водителем авто. Водитель пытался помешать зафиксировать нарушение за парковку, а инспектор в ответ выстрелил в глаз.