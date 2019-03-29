После гибели сержанта под Ржевом СК возбудил дело о доведении до самоубийства

Военный следственный отдел СК России по Тверскому гарнизону возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти старшего сержанта Дениса Белоусова, который проходил службу по контракту, об этом сообщила пресс-служба ГВСУ СК.

В ходе проведения доследственной проверки было установлено, что убывший из расположения роты старший сержант с автоматом и боеприпасами был найден в заброшенном доме мертвым, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Ранее полученный автомат находился рядом. Переводчик огня стоял в положении «одиночный». За исключением одного патрона все остальные боеприпасы в наличии. При осмотре места происшествия следов борьбы не обнаружено», – отмечается в сообщении.

На данный момент проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия.

Напомним, в пятницу сообщалось, что военнослужащий сбежал из воинской части в Тверской области, позднее стало известно, что он проходил службу по контракту.