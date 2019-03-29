В России создадут стиральную машину для космоса

В ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» рассказали, что собираются создать первую стиральную машину, которая позволит стирать одежду в космосе.

«Для будущих лунных экспедиций и других межпланетных кораблей в РКК «Энергия» начали разрабатывать специальную космическую стиральную машину», – сообщается в видео на YouTube-канале РКК «Энергия». Однако как будет выглядеть и работать машина, не сообщается.

В 2017 году сотрудники предприятия в статье корпоративного журнала «Космическая техника и технология» уже предлагали создать стиральную машину для космоса, сообщает РИА «Новости». Тогда предполагалось, что в специальной установке одежда будет обрабатываться углекислым газом, который будут выделять космонавты при дыхании. По мнению специалистов, при температуре в 31 градус Цельсия и давлении в 74 атмосферы газ перейдет в жидкое состояние, и его можно будет использовать для стирки.

Однако до настоящего момента в космос машины для стирки белья не отправлялись, поэтому космонавты и астронавты на МКС просто меняют одежду на запасную. Причем такие условия связаны не только с техническими сложностями стирки в невесомости, но и с ограничениями по использованию воды на станции.

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