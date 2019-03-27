Генпрокурор Украины показал найденные под Одессой «российские ракеты»

Под Одессой украинские правоохранители нашли 36 российских ракет класса «земля-воздух» для зенитно-ракетного комплекса «Печора», сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Видео с найденными боеприпасами генпрокурор разместил на своей странице в Facebook.

«По материалам контрразведки СБУ Главная военная прокуратура выявила 36 зенитных ракет «земля-воздух» 5В27Д, которые входят в состав зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора», в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием. Эти ракеты еще в 2007 году должностные лица «Рособоронэкспорта» РФ по предварительному сговору с должностными лицами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины пробовали незаконно переместить в страну, находившуюся под санкциями СБ ООН», – написал Луценко в сопровождении к видео.

Генпрокурор добавил, что ракеты «страны агрессора» будут переданы ВСУ, чтобы «охранять мирное небо над украинскими городами».

Согласно сообщению на сайте генеральной прокуратуры Украины, российская сторона пыталась переместить найденные под Одессой ракеты вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением в Эритрею.