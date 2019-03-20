Украинского боксера Усика обязали защитить титул в бою с Лебедевым

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца Александра Усика провести обязательную защиту титула чемпиона мира по версии организации в бою против россиянина Дениса Лебедева.

По сведениям телеканала ESPN, минимальная сумма, которую получат боксеры за поединок, составит 400 тыс. долларов, причем Усик получит 75%, а Лебедев – 25%. Промоутерские торги назначены на 28 марта, однако, по сообщениям, команда Усика, скорее всего, не примет в них участие из-за планов боксера перейти в тяжелый вес, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг, одержав победу над британцем Тони Белью, который после поражения объявил о завершении карьеры.

Усик является победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг, он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), WBA и Международной боксерской федерации (IBF), на его счету 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения.

Лебедев владел поясом чемпиона мира WBА с 2012 по 2018 год, в начале 2018 года организация лишила спортсмена титула, выставив его на кон во Всемирной боксерской суперсерии и переведя россиянина в статус чемпиона мира в отпуске. На счету 39-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом), 2 поражения на профессиональном ринге.