Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Украинский боксер Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг, одержав победу над британцем Тони Белью.

Первый раунд соперники практически не прибегали к активным действиям и сосредоточившись на обороне и маневрах. Такая же картина наблюдалась и до середины второго раунда, пока Белью не призвал соперника к активным действиям, передает ТАСС.

Однако только в третьем раунде Усик наконец оживился и стал чаще атаковать. В целом поединок проходил в равной борьбе с небольшим преимуществом украинца.

Неожиданная развязка наступила в восьмом раунде. Во время атаки Белью остановился в опасной близости от Усика и тот нанес двойку – правым прямым и левым боковым, после чего британец упал на настил ринга.

Судья не досчитал до положенных 10 секунд и остановил поединок.

Ранее Усика раскритиковали за «неподобающую» разминку перед боем с Тони Беллью.

Напомним, Усик отстоял пояса Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Результат украинского боксера на профессиональном ринге – 16 побед (12 нокаутом).