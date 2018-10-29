Белью после поражения от Усика объявил о завершении карьеры

Британец Тони Белью после поражения от украинца Александра Усика объявил о завершении карьеры боксера.

После боя с Усиком Белью признал, что старался изо всех сил, передает ТАСС.

«Усик – исключительный боксер, он заслуживает те аплодисменты, которые получает. Я проиграл величайшему человеку, с которым когда-либо выходил на ринг, желаю ему всяческих успехов в дальнейшем. Для меня же это определенно конец», – сказал Белью, слова которого приводит портал Boxingscene.com.

В ночь на воскресенье Белью проиграл Усику нокаутом в восьмом раунде и не смог отобрать у соперника титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Это поражение стало для Белью третьим при 30 победах, 20 из которых нокаутом, и одной ничьей.