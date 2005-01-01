Глюкоза рассказала о встрече с педофилом

Певица Наталья Ионова (Глюкоза) написала в социальных сетях о встрече с педофилом. Вспомнить эту историю ее заставил фильм «Покидая Нетландию», рассказывающий о педофилии Майкла Джексона.

«Я нахожусь в шоу-бизнесе с 14 лет и скажу, что однажды мне такой человек повстречался. Но со мной была мама, которая сказала, что она сама заберет все нужные документы из его номера. Боюсь представить, что было бы, если бы она не отследила этот момент», – написала певица в Instagram.

Ионова отметила, что пока находится в состоянии шока, так как «на чаше весов мой любимый артист, гений, человек, создавший стиль». Она упомянула о меценатстве Джексона и добавила: «В жизни добро и зло всегда идут рука об руку, один и тот же человек может быть монстром и спасителем».

Глюкоза также написала, что «самые страшные люди из этого фильма – это матери, которые, как умалишенные, ухватились за мечту, прежде всего, свое благополучие, а ребенок был их инструментом». Она рассказа, что встречала таких женщин на различных конкурсах неоднократно. По мнению певицы, детям важна в первую очередь любовь и защита.

«Мой любимый артист все равно им останется. Творчество Майкла Джексона – это что-то свыше, он был просто проводником. И все же человеком со своими страстями...», – написала Ионова.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как возник новый скандал вокруг Майкла Джексона.