Россияне рассказали об отношении к «олбанскому» языку

Намеренное искажение речи признано наиболее раздражающим фактором при использовании русского языка.

К такому выводу пришел ВЦИОМ по итогам проведенного опроса.

«Помните, в свое время была дискуссия о так называемом падонкаффском языке, олбанском и так далее? Вот это, оказывается, раздражает аж 47% опрошенных, почти каждого второго», – сообщил гендиректор ведомства Валерий Федоров РИА «Новости». Далее по списку идут жаргонизмы – 46% – и злоупотребления иностранными словами – 40%.

В опросе участвовали россияне от 18 лет. Обновить результаты планируется весной этого года по итогам нового исследования.

Ранее сообщалось, что тот же опрос выявил среди населения России 20% ругающихся матом ежедневно.