В Кремле оценили видео с поющими в самолете Дворковичем и Тимаковой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит ничего зазорного в видео с певшими в самолете экс-сотрудниками правительства – бывшим пресс-секретарем премьер-министра Натальей Тимаковой и бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем.

Песков утвердительно ответил на вопрос, есть ли у сотрудников администрации президента похожая традиция собираться неформально. «Безусловно, есть. Ничего в этом нет зазорного. Главное при этом не нарушать никаких правил», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в Кремле неизвестно, откуда появилось видео с Тимаковой, Дворковичем, а также с экс-главой протокола премьер-министра Мариной Ентальцевой и экс-главой Министерства сельского хозяйства Александром Ткачевым. «Мы же не можем заниматься выяснением того, как какое видео куда попадает, поэтому трудно сказать. Не знаю, важно ли это, откуда оно взялось, но, по крайней мере, это не наш вопрос», – сказал Песков.

В среду в Сети появилось видео, на котором член наблюдательного совета Россельхозбанка, экс-вице-премьер Аркадий Дворкович, зампред Внешэкономбанка Наталья Тимакова и экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев поют и выпивают на борту частного самолета.