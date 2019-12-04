Путин пригласил сербских военных принять участие в параде Победы

Президент России Владимир Путин сообщил, что сербский лидер Александр Вучич принял приглашение об участии на юбилее Победы 9 мая 2020 года.

«В следующем году будет отмечаться важная для всех нас дата – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Господин Вучич принял приглашение приехать на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Москве», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он также отметил, что в Москве будут рады видеть сербских военных в числе участников парада на Красной площади.

Напомним, российский президент потребовал провести мероприятия по 75-летию Победы на высшем уровне.

В конце августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что свое участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили 17 зарубежных лидеров. Позже это число увеличилось.

Также на мероприятия пригласили лидеров ОДКБ.