В МИД ответили США на заявления о возможном расширении «нормандского формата»

На тему расширения «нормандского формата» никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведется, заявил источник в российском МИД.

«Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в соцсетях», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что якобы идут дискуссии о расширении «нормандского формата», при этом не уточнив, предполагается ли это сделать за счет Вашингтона.

Саммит «нормандской четверки» должен пройти 9 декабря в Париже.