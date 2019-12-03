В США заявили о дискуссиях по поводу расширения «нормандского формата»

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что идут дискуссии о расширении «нормандского формата».

«Идут дискуссии о попытках расширить его», – сказал Хейл на слушаниях в комитете по международным делам сената США, передает РИА «Новости».

Он отметил, что США не состоят в «нормандском формате», но при этом страна тесно сотрудничает с входящими в него Францией и Германией.

Хейл не пояснил, имел ли он в виду расширение формата за счет США, однако уточнил, что будет предоставлять обновленную информацию по этому вопросу сенаторам.

Ранее Дональд Трамп заявил о важности предстоящей встречи в «нормандском формате» и назвал ее шансом для заключения мира.

Напомним, саммит «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция, должен пройти 9 декабря в Париже.