В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус, в результате аварии погибли люди.

Происшествие случилось на 356 километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Единой дежурно-диспетчерской службе ТАСС уточнили, что в результате ДТП погибли два человека, пострадали 15.

Авария произошла в результате нарушения ПДД, на место отправились несколько групп спасателей.

В субботу грузовой автомобиль устроил ДТП с пятью легковыми машинами в Ленинградской области, погибли два человека.