Грузовой автомобиль устроил массовое ДТП в Ленобласти, есть погибшие

Грузовой автомобиль устроил ДТП с пятью легковыми машинами в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили в ГИБДД.

Авария произошла на трассе «Скандинавия», в результате происшествия «погибли два водителя легковых автомобилей», передает ТАСС.

Водитель грузовика ДАФ с полуприцепом въехал в пять легковых машин, которые стояли на светофоре. В результате возник пожар. Возгорание ликвидировано, движение перекрыто.

В свою очередь в МЧС сообщили, что грузовик столкнулся с пятью легковыми авто на неисправном светофоре, передает РИА «Новости».

В результате все пять легковых машин загорелись, «есть пострадавшие».

Организован объезд места инцидента через Выборг.

Ранее в ДТП с автобусом в Оренбуржье погибли четыре человека.