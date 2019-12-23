Шведский биатлонист удивился поведению россиян после решения ВАДА

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон удивился поведению российских спортсменов после санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщили СМИ.

Самуэльссона возмутило то, что российские спортсмены не задают вопросы властям.

«Ведь они в данной ситуации наиболее уязвленные. Они даже не знают, будут ли соревноваться на чемпионате мира. Для них это ужасное положение. Было бы неплохо, если бы кто-то из них высказался. Я очень удивлен их молчанием», – передает «Спорт-Экспресс» слова шведа.

В октябре Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Напомним, 16 декабря Самуэльссон выступил против призывов полностью отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД