Шведский биатлонист изменил мнение о полном отстранении российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выступил против призывов полностью отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.

«Понимаю, почему люди делают такие заявления. Они считают, что Россия, совершая манипуляции, показывает, что абсолютно не изменилась к лучшему. Однако хочется, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира», – передает ТАСС слова шведа.

«Рад, что для чистых атлетов сохраняется возможность выступать. Но критерии отбора должны быть четкими, потому что ситуация непростая: возможно, люди мошенничали, но ты не знаешь, кто именно. Все это, безусловно, печально: в чем-то я согласен с ВАДА, в чем-то – нет. Но нужно разделять ценности чистых спортсменов... Да, когда я узнал, что с базой данных манипулировали, я был шокирован и просто не мог понять, что происходит, почему прошлая ситуация ничему не научила и все вновь повторяется», – сказал Самуэльссон.

Напомним, в октябре Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

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